Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Uğur Mumcu'yu Katledilişinin 33. Yılında Saygı ve Özlemle Anıyorum. O Tuğla Çekilecek, O Duvar Yıkılacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Uğur Mumcu'nun 33. ölüm yıldönümünde sosyal medya üzerinden anma mesajı yayımladı. Mumcu'nun karanlığa karşı verdiği mücadeleyi hatırlatan Özel, Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katledilişinin 33. yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Özel, şunları kaydetti:

"Kalemiyle karanlığın üzerine yürüyen, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında saygı ve özlemle anıyorum. O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha