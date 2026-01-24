CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Uğur Mumcu'yu Katledilişinin 33. Yılında Saygı ve Özlemle Anıyorum. O Tuğla Çekilecek, O Duvar Yıkılacak"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Uğur Mumcu'nun 33. ölüm yıldönümünde sosyal medya üzerinden anma mesajı yayımladı. Mumcu'nun karanlığa karşı verdiği mücadeleyi hatırlatan Özel, Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturacaklarını ifade etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katledilişinin 33. yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Özel, şunları kaydetti:
"Kalemiyle karanlığın üzerine yürüyen, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında saygı ve özlemle anıyorum. O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız."