CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Uğur Mumcu'yu Katledilişinin 33. Yılında Saygı ve Özlemle Anıyorum. O Tuğla Çekilecek, O Duvar Yıkılacak"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katledilişinin 33. yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Özel, şunları kaydetti:

"Kalemiyle karanlığın üzerine yürüyen, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında saygı ve özlemle anıyorum. O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız."