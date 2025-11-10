Özgür Özel, Turan Aydoğan'ın Annesinin Cenazesine Katıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katıldı.

CHP önceki dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan, dün yaşamını yitirdi. Aydoğan için bugün Karşıyaka'da öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı. Özel, kılınan cenaze namazının ardından, Ayşe Aydoğan'ın tabutunun cenaze aracına taşınmasına eşlik etti.