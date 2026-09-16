Özgür Özel, Tarık Akan’ı andı... “Hep memleketten yanaydı”

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarık Akan'ın ölümünün 10'uncu yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Tarık Akan'ın sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı. İnandıklarından vazgeçmedi, haksızlık karşısında susmadı. Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tarık Akan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarık Akan'ın sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı. İnandıklarından vazgeçmedi, haksızlık karşısında susmadı. Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA