Özgür Özel'den Ahmet Telli'nin Ailesine Taziye Ziyareti
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Özel, ziyarette Telli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Şair ve yazar Ahmet Telli, edebiyat dünyasında bıraktığı eserler ve toplumcu şiir anlayışıyla tanınıyordu.
Kaynak: ANKA