Özgür Özel'den Hristiyan Cemaatinin Liderlerine Paskalya Tebriği

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki Hristiyan cemaatinin ruhani liderlerini arayarak, tebriklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki Hristiyan cemaatinin ruhani liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Özel, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolik Patriklik Yöneticisi ve Ruhani Lideri Vartan Kirakos Kazancıyan ile Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili ve Ruhani Reisi Orhan Çanlı'yı telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde Özel, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA