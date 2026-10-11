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Özgür Özel, Manisa Akhisar'daki 11 ölümlü kaza için başsağlığı mesajı yayımladı

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Özgür Özel, Manisa Akhisar'daki 11 ölümlü kaza için başsağlığı mesajı yayımladı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Akhisar'daki trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileyerek can kaybının artmamasını temenni etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, yaralılara acil şifa dileyerek can kaybının artmamasını temenni etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Manisa Akhisar'da meydana gelen kazada 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmamasını, yaralı yurttaşlarımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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