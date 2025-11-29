Haberler

Özgür Özel, KKTC TAM Partisi Genel Başkanı Denktaş ile Görüştü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet yürüten Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Denktaş ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
