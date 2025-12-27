CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek için Lefkoşa'ya davet edildi.

Özel, orkestranın yeni yıl konserini Erhürman ile birlikte izledi.