CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği yeni yıl konserine katıldı. Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte konseri izleme fırsatı buldu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek için Lefkoşa'ya davet edildi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel