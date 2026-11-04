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Özgür Özel, kadın hakları için EŞİK Platformu ve Asu Kaya ile TBMM'de görüştü

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Özgür Özel, kadın hakları için EŞİK Platformu ve Asu Kaya ile TBMM'de görüştü
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de Asu Kaya ve EŞİK Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Kaya, görüşmede kadınların kazanılmış haklarına yönelik tehditlerin değerlendirildiğini, eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkının kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın milletvekilleri ve EŞİK Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Kaya, görüşmeye ilişkin, "Meclis'te yürüttüğümüz mücadeleyi kadın örgütlerinin birikimi, dayanışması ve kararlılığıyla büyütmeye devam edeceğiz. Kadınların eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkı bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın milletvekilleri ve EŞİK Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün yapılan görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınların kazanılmış haklarına yönelik tehditleri, eşitlik mücadelesini ve kadınların yaşamlarını doğrudan etkileyen politikaları değerlendirdik. Kadınların hakları pazarlık konusu yapılamaz. Yılların mücadelesiyle kazanılan haklardan bir adım dahi geri atılmasına izin vermeyeceğiz. Meclis'te yürüttüğümüz mücadeleyi kadın örgütlerinin birikimi, dayanışması ve kararlılığıyla büyütmeye devam edeceğiz. Kadınların eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkı bizim kırmızı çizgimizdir."

Kaynak: ANKA
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