Özgür Özel, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Aliyev'in ve kardeş Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü kutlayan YENİ Parti Lideri Özel, Karabağ'ın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Özel, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın önemini vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Özel, "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zafer Günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti. YENİ Parti'nin kuruluşunu da tebrik eden Aliyev, yeni dönemde Genel Başkan Özel'e ve YENİ Parti'ye başarı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA