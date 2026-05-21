Özgür Özel haziranda 10 ili kapsayan doğu turuna çıkıyor

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haziran ayında 10 şehri kapsayan bir doğu turuna çıkacak. Özel, hazırlıkları devam eden tur kapsamında; STK'lar, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek partisinin politikalarını anlatacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekim 2024'te çıktığı fakat TUSAŞ'a yönelik olarak düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal ederek tamamlayamadığı doğu turuna haziran ayında devam edecek. 10 ili kapsayacak ve hazırlığı Genel Merkez tarafından yürütülen tur kapsamında Özel, STK temsilcileri, kanaat önderleriyle, esnafla, gençlerle, vatandaşlarla buluşacak. Haziran ayı içerisinde, iki tur şeklinde tasarlanan ziyaretlerde, planlanan ve iptal olan Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Van ziyaretleri dışında bu kez Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Tunceli'nin de programa dahil edilmesi bekleniyor.

SÜREÇLE İLGİLİ DURUŞ ANLATILACAK

Bölgede CHP'ye ilginin yoğun olduğunu belirten kurmaylar, "Süreçle ilgili özel temaslar olacak mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Genel Başkanımızın duruşuna büyük bir ilgi ve sempati var bölgede. Durduğumuz yer belli. Üzerimizdeki baskılar, kurumsal olarak içinde bulunduğumuz durumun dışında barışın yanındayız. İmzamızın arkasındayız. Tarihin doğru yerinde durmaya devam edeceğiz. İktidarın gecikmeksizin bu konuda Meclis raporu doğrultusunda üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Bu duruşumuzu üst düzeyde ifade edeceğiz."

ÖZEL GÜNDEM EKONOMİ

Gezinin sadece süreçle ilgili olmadığını belirten kurmaylar, "Bölgede en temel sorun ekonomi şu anda. CHP'nin bu konudaki yaklaşımlarını da ortaya koyacağız. Kapsayıcı kalkınma nasıl olur? Barışla beraber bölgesel eşitsizliğin, kalkınmadaki eşitsizliğin giderilmesi konusunda neler yapılabilir? Bugüne kadar bölgenin aldığı pay, şiddet ve terör nedeniyle hep geri planda kalmıştı. Milli gelirin en düşük olduğu yerler bölgedeki iller. Barış sürecinin sonuçlanmasından sonra, bölgenin kalkınması için neler yapılabilir? Özel gündemimiz bu olacak" dedi.

Kaynak: ANKA