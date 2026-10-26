Özgür Özel, fon soruşturması için genel merkezde toplantıya katılacak

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve Baroyu ziyaret edecek, Sivil Toplum Buluşması'nda Batmanlılarla bir araya gelecek.

(Batman/11.00/12.30/13.45/15.20)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde fon soruşturmasına ilişkin düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pursaklar'da Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi Basın Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Milli Dayanışma ve Kardeşlik" konulu konferans verecek.

(Hatay/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri Organizasyonu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doblo (K9) Üretim Başlangıç Töreni'ne iştirak edecek.

(Bursa/10.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çelik İhracatçıları Birliğinin "Steel Networking Summit" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/09.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

???(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası; Çaykur Rizespor-Trabzonspor, Beşiktaş-İstanbul Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/19.00/İstanbul/19.00/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, Mardin 1969-Manisa FK müsabakasıyla sona erecek.

(Mardin/20.00)

3- Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası'nın basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

4- Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek ödül töreninde sahibini bulacak.

(Londra/21.00)

5- ABD ile Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

(Lozan/18.00)

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Kaynak: AA