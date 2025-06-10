Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için Taziye Çadırında Başsağlığı Diledi

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için Taziye Çadırında Başsağlığı Diledi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ferdi Zeyrek için kurulan taziye çadırında vatandaşlarla bir araya geldi ve başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda taziyeleri kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada Zeyrek için kurulan taziye çadırında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Özel, vatandaşlarla yemek yedi, ardından taziyeleri kabul ettikten sonra alandan ayrıldı.

haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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