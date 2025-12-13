Özgür Özel, Erdal Eren'i Andı... Özel: 12 Eylül'ün Karanlığını Bugün Yaşatmaya Çalışanlarla Mücadele Etmeyi Sürdüreceğiz

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren'in idamının 45. yılında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesinin karanlığına dikkat çekerek, bağımsızlık mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Eren'i idam edilişinin 45'inci yılında anarak, "Onun tam bağımsız bir ülke hayalinden korkanlarla da 12 Eylül'ün karanlığını bugün hala yaşatmaya çalışanlarla da mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 13 Aralık 1980'de idam edilen Erdal Eren'i andı. Özel, şunları kaydetti:

"12 Eylül karanlığında, yaşı büyütülerek darağacına gönderilen Erdal Eren'in son bakışlarını unutmadık. Onun tam bağımsız bir ülke hayalinden korkanlarla da, 12 Eylül'ün karanlığını bugün hala yaşatmaya çalışanlarla da mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

