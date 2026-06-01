Tuncay Özkan'dan Özgür Özel Açıklaması: "Özgür Özel'e Fetö Derseniz, Silivri Kalkar Üzerinize Yürür"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "FETÖ" ithamlarına tepki gösterdi. Özkan, Özel'in Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk süreçlerinde mağdurların yanında yer aldığını belirterek, "FETÖ karşıtı duruşu nettir. Tartışma götürmez" dedi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'e FETÖ derseniz, Silivri kalkar üzerinize yürür. Özgür Özel, FETÖ karşıtı mücadelesiyle Ergenekon'da, Balyozda, Askeri Casusluk'ta ve diğerlerinde mağdurlarla beraber oldu. Zulme direndi. Siyasette büyüdü. FETÖ karşıtı duruşu nettir. Tartışma götürmez. O karanlık günlerimizin dostudur. Tanığıyız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA