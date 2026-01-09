Haberler

Özgür Özel, il başkanları ve kanaat önderleri ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Tesisi'nde partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var