Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye parti yetkilileri de katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle görüştü.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Serkan Özcan ile Parti Meclisi Üyeleri Emine Uçak ve Baran Seyhan eşlik etti. Platform heyetinde ise  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, TMMOB Diyarbakır Şube Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, KESK Diyarbakır Eş Sözcüleri Serdar Keskin ve Yıldız Ok Orak, Rosa Kadın Derneği Başkanı Zeynep Sipçik ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
