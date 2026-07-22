Haberler

Özgür Özel: "Kemal Türkler'i Katledilişinin 46'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in katledilişinin 46. yılında saygıyla andığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Örgütlü mücadelenin ve emekçinin onurlu direnişinin simge isimlerinden, Türkiye'de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler'in katledilişinin 46'ncı yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylşım yaptı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Örgütlü mücadelenin ve emekçinin onurlu direnişinin simge isimlerinden, Türkiye'de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı 'çerçeve yasa' görüşmesinin detaylarını açıklayacak

Dervişoğlu duyurdu: Görüşmenin detaylarını açıklayacağız
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var?

Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var?
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Şah damarı kesildi! Bu yangın Putin'in planlarını alt üst edecek