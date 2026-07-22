Özgür Özel: "Kemal Türkler'i Katledilişinin 46'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Örgütlü mücadelenin ve emekçinin onurlu direnişinin simge isimlerinden, Türkiye'de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler'in katledilişinin 46'ncı yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylşım yaptı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Örgütlü mücadelenin ve emekçinin onurlu direnişinin simge isimlerinden, Türkiye'de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA