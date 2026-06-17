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Özgür Özel, Zeki Tekiner ve Yavuz Yükselbaba'yı Andı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 46 yıl önce öldürülen CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner ve parti üyesi Yavuz Yükselbaba'yı sosyal medyadan yayımladığı mesajla andı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 1980'de yaşamını yitiren CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner ve CHP üyesi Yavuz Yükselbaba'yı katledişlerinin 46'ncı yılında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla andı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"46 yıl önce hain bir saldırıyla aramızdan koparılan Nevşehir İl Başkanımız, 15. Dönem Nevşehir Milletvekilimiz, avukat Zeki Tekiner'i ve aynı saldırıda yaşamını yitiren partilimiz Yavuz Yükselbaba'yı katledilişlerinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Zeki Tekiner; baskıya, tehdide ve karanlığa boyun eğmeden halktan, emekten ve adaletten yana duruşunu ömrü pahasına savunmuş bir mücadele insanıydı. Onun ve arkadaşlarının inandığı yoldan dönmeyen cesaretini, halkçı mücadelesini ve demokrasiye bağlılığını yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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