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Özgür Özel'den, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek gençlere sosyal medyadan başarılar dileyerek, 'Bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum' dedi.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yarın YKS'ye girecek sevgili genç arkadaşlarım; bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özel, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS'ye girecek sevgili genç arkadaşlarım; bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum."

Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik bir sınavla şekillendirilmesini doğru bulmasam da yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.

Yarın, emeklerinizin hayallerinizle buluşması için dua ediyor olacağım. Hepinize yürekten başarılar. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun."

Kaynak: ANKA
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