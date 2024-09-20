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Özgür Özel'den Ruhi Su'ya Anma Mesajı

Özgür Özel'den Ruhi Su'ya Anma Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla andı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ruhi Su'nun halk müziğine katkılarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel sanatçı Ruhi Su'yu andı. Özel, "büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sanatçı Ruhi Su'yu andı. Özel,"büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

Özel'in  paylaşım şu şekilde:

"Halk müziğine ömrünü vermiş, sesiyle çok sayıda türküyü ölümsüz kılmış büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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