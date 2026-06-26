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Özgür Özel'den Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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