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Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı

Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, " Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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