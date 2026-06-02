CHP Grup Başkanı Özel, Gadir-İ Hum Bayramı'nı Kutladı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın ülkeye huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adaletin egemen, kardeşliğin daim olduğu bir gelecek umuduyla Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere bu anlamlı bayramın ülkemize huzur, coğrafyamıza barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."
Kaynak: ANKA