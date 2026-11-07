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Özgür Özel’den Emir Sarıgül hakkında hem suç duyurusu hem de tazminat davası

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Özgür Özel’den Emir Sarıgül hakkında hem suç duyurusu hem de tazminat davası
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ileri sürdüğü iddialar nedeniyle Emir Sarıgül hakkında "iftira" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Özel ayrıca, kişilik haklarına saldırı nedeniyle Sarıgül hakkında 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açıyor.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ileri sürdüğü iddialar nedeniyle Emir Sarıgül hakkında "iftira" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Özel ayrıca, kişilik haklarına saldırı nedeniyle Sarıgül hakkında 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açıyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül tarafından şahsına yönelik iddialar hakkında hukuki süreç başlatıyor. Bu kapsamda Özel'in avukatları, Emir Sarıgül hakkında "iftira" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Özel'in avukatlar ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açıyor.

YENİ Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, davadan elde edilecek tazminatın kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

Kaynak: ANKA
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