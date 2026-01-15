CHP Genel Başkanı Özel, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü Vefatının 42'nci Yılında Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bayrağı en önde taşıyan Dr. Fazıl Küçük'ü, vefatının 42'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun" mesajını paylaştı.

Özgür Özel, 15 Ocak 1984'te hayatını kaybeden Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün, vefatının 32. yılında anma mesajı paylaştı.

