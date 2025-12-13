Özgür Özel Kayseri'de, Yeni İl Binasının Açılışına Katıldı.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisi için geldiği Kayseri'de, partisinin yeni il binasının açılışını gerçekleştirdi. Özel, "CHP dara düşenin, zora düşenin geldiğinde bir tas sıcak çorbasını verebilecek, bacasını halen tüttürdüğümüz ve kapısı herkese ardına kadar açık baba ocağıdır. Hangi siyasi görüşten olunursa olunsun buranın kapısı vatan, millet, bayrak diyen, Gazi'ye sevgi besleyen, bu ülkeyi ve kurucularını seven herkese açıktır. İnşallah bu meydanda yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte iktidarımızı kutlayacaksınız" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75'incisi Kayseri'de yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı. Özel, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün Kayseri'de 75'inci mitingimizi, eylemimizi gerçekleştirdik. Tarihi bir katılım vardı. Bunun için Kayseri il, ilçe örgütlerimize, bütün CHP'lilere ve meydanı şereflendiren diğer siyasi partilere gönül vermiş ama Türkiye İttifakı'nda birleşmiş tüm dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada baba ocağının en yeni hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Biliyorsunuz, Türkiye'nin dört bir yanında belde başkanlığı olsun, ilçe başkanlığı olsun, il başkanlığı olsun bunların her bir tanesi hepimizin baba ocağı. Çünkü herkes önce baba ocağına doğar, sonra büyür. Kimi baba ocağında kalır, kimi bir başkasına gider kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur, kimi büyüğüne gider, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa dara düşersem baba ocağı oradadır. Çayı kaynamaktadır, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir.

"CHP dara düşenin baba ocağıdır"

İşte CHP dara düşenin, zora düşenin geldiğinde bir tas sıcak çorbasını verebilecek, bacasını halen tüttürdüğümüz ve kapısı herkese ardına kadar açık baba ocağıdır. Çünkü buranın tapusu Özgür Özel'e ait değildir. Ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey de vardı. Ne Karaoğlan Ecevit'teydi ne rahmetli, hepimizin kahramanı İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunun için hangi siyasi görüşten olunursa olunsun buranın kapısı vatan, millet, bayrak diyen, Gazi'ye sevgi besleyen, bu ülkeyi ve kurucularını seven herkese açıktır.

"Bu meydanda ilk seçimlerde iktidarımızı kutlayacaksınız"

Kayseri'de daha önce il başkanlığımız fiziki imkanları kısıtlı, Kayseri'deki hedeflerimize uyumlu olmayan bir yerdi. O dönem İl Başkanımız, il yönetimimiz, milletvekilimiz talep ettiler. Uygun gördük, gayret ettik, imkan yarattık. Şimdiki İl Başkanımız aynı heyecanı yönetimiyle birlikte paylaştılar. Biraz önce yan yana duruyorlardı. Biliyorsunuz, CHP'de yarışlar, seçimler olur. Ama sonra bu parti için ülke için hep yan yana durulur. Yan yana duruyorlar. Aralarından artık su sızmıyordu. Aralarına ben geldim. Bir yanımda önceki İl Başkanımız, bir yanımda şimdiki İl Başkanımız; Türkiye'deki beş kadın il başkanımızdan birisi, Feyzullah Bey ve Ümit Hanım'ın varlığında ve benim ilk milletvekili olduğumda grup başkanvekilim olan, partimize katılımıyla güç veren sevgili Muharrem İnce'nin varlığında, milletvekilimizin, önceki milletvekillerimizin, il başkanlarımızın varlığında hepinize bir kez daha bu güzel baba ocağına, Kayseri İl Başkanlığı'na, ilçe başkanlıklarımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu meydanda yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte iktidarımızı kutlayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun."

Özgür Özel, açılışın ardından binada il örgütüyle bir araya geldi.