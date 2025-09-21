Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

(ANKARA) - Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olarak girdiği seçimde 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

CHP'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçimi tamamlandı. İstanbul delegeleri ve doğal delegelerle birlikte Genel Merkez tarafından belirlenen 352 delegenin seçimde oy kullanmadığı belirtildi.

Kurultayda 917 oy kullanıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Özel'in yeniden genel başkan seçildiğine ilişkin oylama sonuçları Divan Başkanı Murat Emir tarafından açıklandı.

Emir, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda 3'üncü kez 835 geçerli oyla tekrar genel başkan seçilmiştir. Genel Başkanımızın tekrar genel başkan seçilmiş olması, tehditlere karşı özgürlük, vesayete karşı demokrasi ve delegelerimizin CHP'nin dizayn edilmesine karşı verdiği en net, en açık, en kararlı cevaptır. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde güçlü bir iktidar yürüyüşünü başlatacağız, durmayacağız, yorulmayacağız. Gazi'nin partisini tekrar iktidar yapana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Siz önümüzde yürüyün, yanınızda gençler, kadınlar, işçiler, asgari ücretliler, emekliler olacak. Tüm halkımızla birlikte bu yürüyüşü başaracağızı. Eninde sonunda bu karanlığa son vereceğiz" ifadesini kullandı.