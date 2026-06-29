Özgür Özel: Biz bu oyunu bozarız

'BUGÜNLER GEÇECEK AMA ÖZGÜR ÖZEL ve CHP KİRAZ'I UNUTMAYACAK'

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Kiraz'da esnafı ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi. Ziyaretten önce Kiraz'da açıklamada bulunan Özel, "Bizim iktidar yürüyüşümüzü durdurmak için partimize bir yargı darbesi yapıldı. Binamızı aldılar, otobüsleri aldılar. Ama elimizde bir mikrofon, ayağımızın altında Kiraz Belediyesi'nin bankı var. Bu bize yeter. Pazartesi günü, öğlen saat 1, hava sıcak, güneş tepede. İşler tarlada çok ama burada, Kiraz'da muhteşem bir kalabalıkla, inanılmaz bir ev sahipliğiyle karşı karşıyayız. Bugünler geçecek ama Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kiraz'ı unutmayacak" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN BİZİM MİLLETİN GÖNLÜNDE OLMAMIZDIR'

Özgür Özel'in İzmir programı kapsamında bir sonraki durağı Beydağ ilçesi oldu. Hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Özel, "Siyasi mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İl, belde, köy köy geziyoruz bunu sürdüreceğiz. İktidar olmak için ya partimizi geri alacağız ya da iktidara giden yeni bir yol açacağız. Size söz veriyorum. Bize bina, araba lazım değil. Bize o gün bank olur bugün köy kahvehanesinin tahta sandalyesi olur. Önemli olan partinin imkanlarıyla birlikte olmamız değil. Önemli olan bizim milletin gönlünde olmamızdır. Bu çıktığım sandalyeyi alın bir kenara koyun. Gün gelecek yine buraya geleceğim yine bu sandalyeye çıkacağım. Ama o gün CHP'yi iktidar yapmış olacağım" diye konuştu.

'KURULTAY YAPMAK PARTİNİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR'

İlçe ziyaretlerinden sonra İzmir merkeze gelen CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanında otobüs üstünden İzmirlilere seslendi. Özel, "İzmir'de yaptığı görevlendirmeyi bu partinin hiçbir has evladı kabul etmezken birilerinin kabul edip İzmir İl Binası'na, partinin önünden geçmeyecek tipleri arkalarında toplayarak gece yarısı baskınından sonra İzmirliler dediler ki, 'O binayı 50 tane çapulcusuyla gelip bastılar, o binayı geri alalım.' Ben orada arkadaşlara 'Onların ne yaptığının hiçbir önemi yok. Biz binaları, imkanları geride bıraktık' dedim. Biz o binalara koşan, seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlara 'Hadi bakalım sokağa çıksınlar bir göreyim' dedik. Geldiler üç beş kişiyle fotoğraf çektirdiler. Bugün gittiğimiz her yerde binler, on binlerle karşılaştık. Butlancıların işgal ettiği binadan sonra seçilmiş il başkanımızın tuttuğu il binasına çay içmeye geldik. İzmir'den bütün Türkiye'ye sesleniyorum: 'Butlancılar bir elin parmaklarıyla ziyaret yaparken biz çay içmeye on binlerle geliyoruz. Kurultay yapmak bu partinin önünü açmaktır. Bütün anketler kurultay yapılmazsa felaketi gösteriyor" sözlerine yer verdi.

Özel konuşmasının ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç tarafın açılan binayı ziyaret etti.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı