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Özgür Özel, Bahriye Üçok'u Anma Mesajı Yayınladı

Özgür Özel, Bahriye Üçok'u Anma Mesajı Yayınladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu Bahriye Üçok'un katledilişinin 34. yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından Bahriye Üçok'u, katledilişinin 34'üncü yılında andı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Çağdaş bir Türkiye için canını ortaya koyan Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından Bahriye Üçok'u katledilişinin 34'üncü yılında özlemle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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