Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi Günü Ankara'da Vatandaşlarla Bayramlaşacak

(ANKARA) - Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi günü, Ankara'da partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak.

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesi nedeniyle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in, bayramlaşma programının detayları netleşti.

Bayramı Manisa'da ailesi ve partililerle geçirecek Özel, dün TBMM'den çıkarken partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını belirtmiş, "Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in Kurban Bayramı'nın dördüncü günü 30 Mayıs Cumartesi günü Ankara'ya gelerek, CHP Ankara İl Başkanlığı önünden vatandaşlara otobüs üstünden sesleneceği öğrenildi.

Aynı gün istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'ne gelerek burada bayramlaşma programı yapacak.

