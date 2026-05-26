Haberler

Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi Günü Ankara'da Vatandaşlarla Bayramlaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak. Aynı gün Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı yapacak.

(ANKARA) - Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi günü, Ankara'da partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak.

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesi nedeniyle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in, bayramlaşma programının detayları netleşti.

Bayramı Manisa'da ailesi ve partililerle geçirecek Özel, dün TBMM'den çıkarken partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını belirtmiş, "Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in Kurban Bayramı'nın dördüncü günü 30 Mayıs Cumartesi günü Ankara'ya gelerek, CHP Ankara İl Başkanlığı önünden vatandaşlara otobüs üstünden sesleneceği öğrenildi.

Aynı gün istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'ne gelerek burada bayramlaşma programı yapacak.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Sercan'ın özel hayatını ifşa etti: Evlenmeyi bile düşünüyordu
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı