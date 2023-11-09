Özgür Özel: "Ankara'da Geçirdiği Trafik Kazasında Şehit Olan Bekçimiz Halil Kara İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katılarak, Baş Sağlığı Dileklerimizi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankara’da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Bekçimiz Halil Kara için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, baş sağlığı dileklerimizi ilettik" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Bekçimiz Halil Kara için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, baş sağlığı dileklerimizi ilettik" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Bekçi Halil Kara'nın cenazesine katıldı. Özel, törenle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Bekçimiz Halil Kara için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik."