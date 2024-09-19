Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin ABD'ye Gidiyor

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin ABD'ye Gidiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Özel, toplantıda Ankara Deklarasyonu'nu okuyacak ve Filistin'deki savaşla ilgili barış mesajı vermesi bekleniyor. Ziyaretine CHP heyeti de eşlik edecek.

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentine gidiyor.

İspanya'da, 25 Şubat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'ın toplantısına katılmak üzere ABD'ye gidiyor. 25 Eylül Çarşamba günü New York'ta düzenlenecek toplantı için Özel, 24 Eylül günü İstanbul'dan yola çıkacak.

CHP Lideri Özel'e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

Ankara Deklarasyonu'nu okuyacak

25 Eylül günü, tüm gün sürecek toplantıda Özel'in söz alıp konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri Özel'in 4-8 Eylül tarihlerinde "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlığıyla Ankara'da düzenlenen 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nın son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte kaleme alınan Ankara Deklarasyonu'nu da toplantıda okuyacak.

Özel'in birçok Avrupa ülkesinin temsilcisinin yer aldığı toplantıda, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşa ilişkin de barış mesajı vermesi bekleniyor.

Erdoğan ve Özel, aynı tarihlerde New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül'de ABD'ye gidecek. 24 Eylül'de New York'taki BM kürsüsüsünde konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'e kadar ABD temaslarını sürdürecek.

Özel'in de ABD ziyareti kapsamında, birtakım ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Özgür Özel ve heyeti, 26 Eylül'de İstanbul'a dönecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Özgür Özel Politika Filistin New York Ankara Güncel Eylül

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı

Depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya'ya atandı
Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları BU SABAH CANLI İZLE! Show TV canlı izleme linki! Bu Sabah programının sunucuları kim? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne olacak? 19 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });