Özel, CHP'li vekillerin Meclis'teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul'un Adalar ilçesinde düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

CHP'Lİ VEKİLLERİNİN KÜRSÜ PROVOKASYONUNU SAVUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeyi ve atamaları gündemine alan Özel, CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonunu savundu.

"BARİYERLER KURARAK YEMİN ETTİRDİLER"

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve belki dünya siyasi tarihinde atandığı gün parlamentoya gidip yemin edemeyen, yemin etmek için düne kadar bağımsız olan sözde savcıyı, tarafsız olan sözde savcıyı bir partinin milletvekillerinin tekme tokatla, bariyerler kurarak yemin ettirdikleri bir ayıp bir tek bugün Türkiye'de yaşandı. Böyle birisi adaletin başına geldiyse, artık bu iktidarın da sonu gelmiştir"