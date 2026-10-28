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Özgür Özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyadan kutladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özel, mesajında Atatürk’e ve tüm kahramanlara saygı ve minnetle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yarın, milletindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm kahramanlarımıza sonsuz saygı ve minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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