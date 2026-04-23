Özgür Özel: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "O, en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. 'Korkma' diyen bir irade, 'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı… İşte bu yüzden, yürü çocuk… Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutlayarak, bir video paylaştı.

Videoda ise şunlar kaydedildi:

"Bir iz bırakmak istersin; bir kalpte, bir yarında. Korkmazsın, çünkü cesaret bir kez yüreğe yerleşti mi gitmez, bilirsin. Durma, vazgeçme, koş; hep ileriye. Şimdi bak, güneş yeniden doğuyor. Sıra senindir; yürü, sen yürü ki yarınlar yazılsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA