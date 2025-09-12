Haberler

Özgür Özel: 12 Eylül Darbesi Demokrasi Tarihimize Kara Bir Lekedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, demokrasiye inandıklarını ve her zaman milletin yanında olduklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz demokrasiye inanıyor, sadece milletimize güveniyoruz. 12 Eylül'ün ve demokrasiyi kesintiye uğratan her darbenin karşısında, her daim milletin yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eyül 1980 askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980, demokrasi tarihimize kara bir lekedir. O gün darbenin karşısındaydık, bedel ödedik. Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyiz, yine karşı duruyoruz, yine bedel ödüyoruz. Çünkü biz demokrasiye inanıyor, sadece milletimize güveniyoruz. 12 Eylül'ün ve demokrasiyi kesintiye uğratan her darbenin karşısında, her daim milletin yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
