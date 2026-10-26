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Özgür Karabat, Kıraç Cemevi'nin Cem Vakfı'na devrine tepki gösterdi

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Özgür Karabat, Kıraç Cemevi'nin Cem Vakfı'na devrine tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Özgür Karabat, Kıraç Cemevi'nin Cem Vakfı'na devrine tepki gösterdi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nin Cem Vakfı'na devredilmesi ve tahliyesinin istenmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Karabat, paylaşımında inanca saygı ve emeğe adalet istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç semtindeki Kıraç Cemevi'ne yönelik tahliye sürecine tepki gösterdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Kıraç Cemevi'nin arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı'na devredilmesi ve cemevinin tahliyesinin istenmesi üzerine semt halkı protestoda bulunmuştu.

Özgür Karabat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Karabat, "Can cana durdukça bu meydan sahipsiz kalmaz! Kıraç'ta inanca saygı, emeğe adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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