Özgür Karabat, Kıraç Cemevi'nin Cem Vakfı'na devrine tepki gösterdi

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(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç semtindeki Kıraç Cemevi'ne yönelik tahliye sürecine tepki gösterdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Kıraç Cemevi'nin arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı'na devredilmesi ve cemevinin tahliyesinin istenmesi üzerine semt halkı protestoda bulunmuştu.

Özgür Karabat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Karabat, "Can cana durdukça bu meydan sahipsiz kalmaz! Kıraç'ta inanca saygı, emeğe adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA