Özgür Çelik: "İstanbul Olarak Yarın Kurultayda Bir İrade Ortaya Koyacağız. Bu İrade, Değişimin İradesi Olacak"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın ve pazar günü yapılacak CHP 38'inci Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul delegeleriyle Ankara'da bir araya geldi. Çelik, "İstanbul olarak yarın kurultayda bir irade ortaya koyacağız. Bu irade, değişimin iradesi olacak" dedi.

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak 38'inci Olağan Kurultayı öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul delegasyonuyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda delegelere seslenen Çelik, "Önümüzdeki 48 saat sadece bir parti içi kurultay değil; önümüzdeki 48 saat, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Belki önümüzdeki 15-20 yılı etkileyecek tarihi bir kurultayı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" mesajını verdi.

"İSTANBUL, TARİHİ BİR SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR"

"Bu anlamıyla hepimizin sorumluluğu çok büyük. İstanbul'un sorumluluğu çok büyük" diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü İstanbul hem üzerinde yaşayan 20 milyona yaklaşmış nüfusuyla hem ekonominin kalbi olmasıyla hem kültür-sanatın kalbi olması özelliğiyle Türkiye'nin motor gücü bir şehrimiz. Bu anlamıyla her birimizin sorumluluğu ayrı ayrı çok büyük ama İstanbul'un sorumluluğu çok büyük. Peki, kime karşı bu sorumluluğumuz? Genellikle kongre ve kurultay süreçleri hep parti içerisinde değerlendirilir. En büyük sorumluluğumuz, İstanbul'da yaşayan 16 milyon yurttaşımıza karşı ve büyük sorumluluğumuz, Türkiye'de yaşayan 86 milyona karşı. Bu anlamıyla yarın ve öbür gün gerçekleştireceğimiz kurultay, sadece bir genel başkanlık seçimi olmayacak. Sadece bir Parti Meclisi, parti yönetimi seçimi olmayacak. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin 20, 30, 50 yılını etkileyecek bir tarihi dönemeçteyiz. Bu anlamıyla İstanbul'un bu tarihi süreçte tarihi sorumluluğu ve siyasi sorumluluğu üstlendiğinin altını çizmek istiyorum."

"TÜM DELEGELERİMİZ DEĞİŞİM TARİFİ ORTAYA KOYDULAR"

Çelik, İstanbul delegesinde ortaya çıkan değişim fikrine ilişkin de şunları söyledi:

"İstanbul olarak yarın kurultayda bir irade ortaya koyacağız. Bu irade, değişimin iradesi olacak. Peki, bu değişim iradesine nasıl karar verdik? Bu değişim iradesine karar verirken nasıl bir yol haritası izledik? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Kongresi'ne giderken İstanbul Kongresi'ni kurultay tartışmalarının dışında tutmuştuk. Televizyonda sorular soruldu. Çeşitli toplantılarda sorular soruldu, nasıl yapacaksınız kurultayda diye. Şunu ifade ettik. Dedik ki, İstanbul Kongresi'ni gerçekleştirdikten sonra demokratik yöntemlerle İstanbul'un iradesini ortaya koyacağız. Peki, demokratik yöntem olarak neler yaptık? İstanbul'da bir delege toplantısı yaptık. Bir yemek düzenledik. İlçe başkanlarımızla, il yönetimimizle kurultay delegelerimizin seçilmiş kurullarımızı tanıştırdık. Arkasından bir büyük delege toplantısı yaptık. Bir kürsü kurduk. Dedik ki, İstanbul kurultay delegelerimiz açık mikrofonla görüş ve düşüncelerini ifade edebilirler. Açık mikrofonla, açık kürsüyle yaptığımız delege toplantısında konuşma yapan tüm delegelerimiz bir değişim tarifi ortaya koydular. Sonrasında il yönetim kurulumuzda kurultay öncesi bir değerlendirme yaptık. Dedik ki, yöneticilerimiz kurultay delegesi değil ancak İstanbul'un 40 kişilik yönetiminin düşüncesi ve iradesi bizim için çok önemlidir. Ne düşünüyorsunuz, diye sorduk. İl yönetimi, bir değişim iradesi ortaya koydu. Kurultay delegesi olan ilçe başkanlarımız çeşitli vesilelerle bir araya geldiler. Kurultay delegesi olan ilçe başkanlarımız bir değişim iradesi ortaya koydular."

"TOPLUM BİZDEN DEĞİŞİM İSTİYOR"

Bunun aynı zamanda sokağın değişim iradesi olduğuna vurgu yapan Çelik, toplumun beklentileriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Çünkü biz pazara, biz markete, okula, iş yerimize gittiğimizde toplumun bizim gözümüzün içine baktığını görüyoruz. Toplum bizden bir değişim istiyor. Ne yazık ki 2023 seçimlerinde bir başarı elde edemedik. Bizim seçmenimizde bir umut yorgunluğu var. Örgütlerimizde bir umut eksikliği var. Dolayısıyla bu umudun yeniden yeşertilmesi için toplum bizim gözümüzün içine bakıyor deyim yerindeyse. Toplum bizden bir umut bekliyor. Seçmenlerimiz bizden bir umut bekliyor. İstanbul Kongresi bu umudun meşalesini yakmıştır. İstanbul Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanında yankı uyandırmıştır. İstanbul Kongresi'ni büyük bir nezaketle, sağduyuyla gerçekleştirmeye gayret ettik. Orada verdiğimiz mesajlar Türkiye'nin dört bir yanında yankılandı. Şimdi yakılan bu meşaleyi İstanbul'da ortaya çıkan bu umudu hep birlikte Ankara'da yarın ve pazar günü gerçekleştireceğimiz bu kurultaya yansıtmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu değişim talebi, İstanbul'un ortaya koyduğu değişim talebi, sokağın talebidir. Biz Türkiye'yi yönetme iddiası olan siyaset insanları olarak kulağımızı asla sokağa kapatamazdık. Asla sokağın sesine, sokağın çığlığına, duyarsız kalamazdık. Bu anlamıyla bu iradeyi koyduk. İstanbul, umudun şehridir diyoruz. İstanbul, tüm Türkiye'ye umut olmak zorundadır diyoruz. Bu anlamıyla İstanbul'dan Türkiye'ye yeniden umudu güçlü bir biçimde yayabilmek için bu kurultayın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

"KURULTAYDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Kurultaydan güçlenerek çıkmanın önemine dikkat çeken Özgür Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Evet, bir seçim sonrası kriz döneminin içerisindeyiz ancak unutmamak gerekir ki her kriz, kendi içerisinde fırsatlar barındırır. Bu anlamıyla bu kurultaydan güçlenerek doğru bir iradeyle çıkmamız çok önemli. Bu duygu ve düşüncelerle yarın ve pazar günü gerçekleştireceğimiz bu kurultayımızın birlik beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük bir nezaketle, büyük bir sağduyuyla bir parti içi demokrasi şölenini hep birlikte gerçekleştirmeyi umut ediyorum."