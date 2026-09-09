Özgür Çelik ifadeye çağırıldı

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Çelik'in yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak, "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediği yönündeki iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Aydın'ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

AYHAN AYDIN, ÇELİK'İN 'TEHDİT' İDDİALARINI YALANLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın, Çelik'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Aydın'ın ifadesinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla kendisinin defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söylediği belirtildi.

ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Özgür Çelik'in yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı