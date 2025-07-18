Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi

Şarkıcı Özgün Uğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

İpekyolu ilçesindeki Van Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Uğurlu, binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, "İstiklal", "Tatil", "İnsaf" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinin seçkin eserlerini de yorumladığı konserinde Vanlılara müzik ziyafeti sundu.

Uğurlu, şarkılarına gece boyunca eşlik eden hayranlarına teşekkür ederek, "Bana unutulmaz bir gece yaşattınız." dedi.