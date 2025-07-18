Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi
Şarkıcı Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde binlerce hayranıyla bir araya gelerek unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. 'İstiklal' ve 'Tatil' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Uğurlu, festivalin atmosferini renklendirdi.
Şarkıcı Özgün Uğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.
İpekyolu ilçesindeki Van Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Uğurlu, binlerce hayranıyla buluştu.
Ünlü sanatçı, "İstiklal", "Tatil", "İnsaf" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinin seçkin eserlerini de yorumladığı konserinde Vanlılara müzik ziyafeti sundu.
Uğurlu, şarkılarına gece boyunca eşlik eden hayranlarına teşekkür ederek, "Bana unutulmaz bir gece yaşattınız." dedi.
Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel