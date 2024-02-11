Özgecan Aslan'ın mezarı başında anma

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 9 yıl önce bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), mezarı başında anıldı.

Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi. Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Songül Aslan, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Devletimizin artık buna el atmasını istiyoruz. Özgem'den sonra 5 bin kadın öldürüldü. Hiç kimsenin evladı öldürülmesin. Çok acı bir şey. Ölene kadar da unutulmaz bu acı" dedi.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR'

Mehmet Aslan ise "Ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ifade ettiğimiz duyguları maalesef büyük bir kesim anlamadı, anlamamış. Özgecan Aslan, bizim kızımız olarak dünyaya geldi ama kalbi olan, vicdanı olan, canı olan her anne-babanın kızı oldu. Her evin kızı oldu. Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil, binlerce yıldır olduğu gibi. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için insanların okuması, düşünmesi, akletmesi lazım" diye konuştu.