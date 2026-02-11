Haberler

Ailesinin Özgecan Aslan'a olan özlemi 11 yıldır dinmiyor

Mersin'de 11 yıl önce minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, mezarını ziyaret ederek acılarını paylaştı. Özgecan'ın annesi ve babası, evlatlarının unutulmadığını ve acılarının geçmediğini dile getirdi.

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarını özlemle anıyor.

Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te katledilen Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın İzmir'de ikamet eden babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, kızlarının ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etmek için Mersin'e döndü.

Acılı aile, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarına olan hasretlerini AA muhabirine anlattı.

Anne Songül Aslan, üzüntüsünün bitmediğini belirterek, "Özge'm vefat edeli 11 yıl oldu. Rabb'im kimseye bu acıları vermesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 'Başka canlar yanmasın.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Evladını özlemle andığını vurgulayan Aslan, "Özge'm her dakika içimizde. Hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

"Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor"

Baba Mehmet Aslan da 11 yıl önce yaşadıkları acının kendileriyle büyüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onun oturduğu koltuğa, köşeye oturuyoruz. Karşımızda onun resmi var. Kendimizi avutuyoruz, ne yapalım? Bizim gözlerimiz gülüyor ama kalbimiz yanıyor. Cehennem içimizde, sönmüyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor. İki çocuğumuz daha var. Onların geleceği, istikbali için biraz unutmuş gibi yapıyoruz, hatırlatmıyoruz. Çocukların yanında konuşmuyoruz. Rüyalarımıza geliyor."

Aslan ailesi, kızlarının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Toroslar ilçesi Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarında anma programı düzenleyecek.

Evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
