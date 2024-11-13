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Özge Ceren Deniz'in Babasından Adalet Çağrısı

Özge Ceren Deniz'in Babasından Adalet Çağrısı
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İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası, elektrik şirketi ve İZSU'yu sorumlu tutarak Türk adaletine güven duyduğunu ifade etti. 42 sanığın yargılanması öncesi yaşanan olayın sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılanması öncesi adliye önünde açıklama yapıldı. Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Kızım Özge Ceren, GDZ Elektrik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) ihmalleri sonucu ölmeseydi, doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. GDZ Elektrik ve İZSU, suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

'ÖLÜMLER GÖZ GÖZE GÖRE GELMİŞTİR'

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek de "Geçen duruşma sanıklar suçu birbirine atarak suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Duruşmada görülen şudur ki hiç kimse işini gereği gibi yapmamıştır. Ölümler göz göze göre gelmiştir. Adaleti olan güvenimiz tamdır. Suçlulara gereken cezanın verileceğini İnancımız tam" diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın ailesinin avukatı Cenk Düzgüner de "Hem İZSU'nun hem Gediz'in yaptığı çalışmaları birbirlerinin üzerine atmaları, aile olarak ve onların vekilleri olarak bizleri çok rahatsız ediyor. Sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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