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Özer: "25 bine yakın öğrencimize trafik eğitimleri verildi"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın gelişi İmza töreni TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın gelişi

İmza töreni

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afşin Bey İlkokulu'nda "Yayalara Öncelik Hayata Saygı Duruşu Programı"na katıldı.

Kaynak: AA / Alican Ocak - Güncel

Mehmet Zahid Sobacı Süleyman Soylu Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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