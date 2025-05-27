Özel Okul Müdürü Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Davası

Özel Okul Müdürü Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Davası
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Adana'da bir özel okul müdürü, velileri ders kitapları için belirli bir kırtasiyeye yönlendirdiği iddiasıyla yargılanıyor. Müdürün 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada veliler, kitap alımında zorlandıklarını belirtiyor.

Adana'da velileri ders kitapları için bir kırtasiyeye yönlendirdiği iddia edilen okul müdürünün "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık özel okul müdürü E.G. katılmadı. Duruşma salonunda müşteki veli Nazan Akça Subaşı, tanıklar E.Ç. ve T.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Beyanı alınan tanık E.Ç, davaya konu özel okulda 2023-2024'te öğretmenlik yaptığını söyledi.

Kendi kızını da aynı özel okulun ana sınıfına kaydettirdiğini belirten E.Ç, şöyle devam etti:

"Bizi de kitap almaya zorladılar. Velileri, sadece bir kırtasiyeden yardımcı kaynak ve etkinlik kitapları almaları konusunda yönlendiriyorlardı. Bu konuyla ilgili öğretmenlere de sürekli bildirim yapılıyordu. 'Kitapları bir an önce alın, yoksa fiyatları artacak' şeklinde mesajlar atılıyordu. Okul müdürü, 'Eğer bizim dediğimiz kırtasiyeden kitap alınmazsa öğrenciler deneme sınavlarına giremez' demişti. Görev yaptığımız sürede bu uyarı tüm öğretmenlere yapıldı. Okul kendi istediği kırtasiye dışında bir yerden kitap aldırmıyordu. Okuldan kendi isteğimle ayrıldım ve farklı bir kuruma geçtim. Ayrıca kitapların yayınevi konusunda da bizlere hiçbir bilgi verilmiyordu."

Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Müşteki veli Subaşı da okul müdürü E.G'den şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına, gelmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan özel bir okula kaydettirdiği 9 yaşındaki kızının ders kitapları için bir kırtasiyeye yönlendirilen avukat Nazan Akça Subaşı, 15 bin lira ödedi.

Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen Subaşı'nın bu teklifi, okul yönetimince reddedildi.

Yaptığı araştırmada kitapların değerinin 2 bin lira olduğunu öğrenen Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

Bunun üzerine özel okul müdürü E.G. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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