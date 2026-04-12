Özel öğrencilerden polislere çiçekli teşekkür

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde özel öğrenciler, kendilerini ziyarete gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini çiçeklerle karşılayarak Polis Haftası'nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda emniyet personeli, Özel Yeni Toprakkale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen polis ekipleri, çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti. Öğrenciler, ilgi gösterdiği polis araçlarından anons yapıp, siren çalarak keyifli anlar yaşadı. Polisleri gören öğrencilerin yaşadığı mutluluk dikkat çekerken, özel öğrenciler ziyaret sonunda polislere çiçek vererek hem Polis Haftası'nı kutladı hem de teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı