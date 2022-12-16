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ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ANNE- KIZI ÖLÜM AYIRDI

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Ayşe Yıldırım (33) yaşamını yitirdi, annesi Musavat Yıldırım (61) ise ağır yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Ayşe Yıldırım (33) yaşamını yitirdi, annesi Musavat Yıldırım (61) ise ağır yaralandı. Kazadan sonra bölgede toplanan öfkeli kalabalık, taşlarla halk otobüsüne zarar verdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Musavat ile kızı Ayşe Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otobüsün altında kalan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne Musavat Yıldırım ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OTOBÜSÜ TAŞLADILAR

Anne- kızı ayıran kaza sonrası bölgede toplanan kalabalık, taşlarla otobüse saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtılırken, halk otobüsünün sürücüsü Y.K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayşe Yıldırım Tarsus Güncel Haberler

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