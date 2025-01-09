Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Özel Halk Otobüsleri 20 Ocak'ta Kontak Kapatacak

Özel Halk Otobüsleri 20 Ocak'ta Kontak Kapatacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'daki özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin kesilmesi ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi durumunda 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını duyurdu. Kara, otobüs işletmecilerinin yaşadığı mali zorluklara dikkat çekti.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da özel halk otobüslerine Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) sağlanan gelir desteğinin yeniden sağlanmaması ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi halinde 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını bildirdi.

Kara, Başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafıyla beraber Ankara İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaptı.

ABB'den aldıkları desteğin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirten Kara, çeşitli gider kalemlerine ve ürünlere zam yapıldığını, ancak ulaşıma Ankara'da zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne sürdü.

Kara, öğrencilerin kullandığı abonman karta ilişkin, "İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara'da tam bilet sayısını geçti. İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38'di. Bugünlerde ise yüzde 20'lerde." dedi.

Ücretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması yönünde talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.

Sorunlarına çözüm üretilmezse 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeyeceklerini duyuran Kara, Türkiye'de gelir desteği olmadan özel halk otobüsü sektörünün yürüme şansı bulunmadığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a da seslenen Kara, "Bugüne kadar esnafa yardımcı oldunuz. 20 Ocak'ta bu esnafa kontak kapattırmayalım." çağrısında bulundu.

Kara, 20 Ocak'ta kontak kapatma yoluna gitmemeleri halinde ise ücretsiz ve abonman karta sahip vatandaşları, özel halk otobüslerinde taşımayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
img

Araç muayene istasyonları için son gün yarın
img

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
img

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu? Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL? CANLI maç izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Ocak günün maçları nereden izlenir? Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.