ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Haziran 2023

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,5 milyon olduÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1 milyon 160 bin yeni, 340 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi oluşturulduEn çok belge verilen il 222 bin 575 bina...

6 Nisan 1920

1- Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,5 milyon oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1 milyon 160 bin yeni, 340 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi oluşturuldu

En çok belge verilen il 222 bin 575 bina ile İstanbul olurken 136 bin 134 belge ile Ankara ikinci, 100 bin 133 belge ile İzmir üçüncü, 59 bin 84 belge ile Bursa dördüncü, 54 bin 605 belge Antalya beşinci sırada yer aldı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

2- Türk savunma sanayisi ürünleri yerli boyalara emanet

Bir yerlileştirme projesinin çıktısı olarak geliştirilen askeri standartlardaki astar ve son kat boyalar Türk savunma sanayisi ürünlerine uygulanmaya başlanırken, son uygulama Türkiye'nin yeni helikopteri T925'te gerçekleştirildi

Botek Ar-Ge Kimya AŞ Genel Müdür Yardımcısı Veysel Emre Tuncer:

"T925 helikopteri ve diğer özgün ürünlerde kullanılan boya bir yerlileştirme projesinin çıktısı olarak envantere dahil edildi"

"Bazı özellikleri yurt dışından tedarik edilenlerden fersah fersah ileride. İhtiyaca özel, terzi usulü üretim yapabilecek bir altyapıyla sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- İnşaat ve sanayi sektörünün odağında üretim ve ihracat var

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

"Tüm şehirlerimizde depreme dayanıklı, enerji verimli yapıların sayısını artırmak için sürdürülebilir binalara odaklanmalıyız"

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur:

"Üretim ve ihracat, kurtuluş reçetemiz. Sanayici, üretici, iş adamı olarak dünden daha fazla çalışmaya mecburuz"

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona gelindi

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur:

"Altyapı çalışmamız yüzde 85 bitmiş durumda. İnşallah bu çalışma tamamlandığında Haziran ayı sonunda vatandaşlarımızı oraya yerleştirmeyi planlamaktayız"

(Tunahan Akgün-Ömer Faruk Salman/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İzmir depreminde ikizlerini yitiren anne, Adıyamanlı çocuklar için oyun parkı kurdu

Yitirdiği ikiz çocukları Sayra ve Çınar adına vakıf kuran Tülin Batmaz:

"Bu bayramı çocuklara parkla getirdik. Sayra ve Çınar'ın yarım kalan hikayelerini başka çocukların yarınlarına dönüştürürken projelerimiz devam edecek"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç:

"İyi ki böyle güzel insanlar var, iyi ki bu insanlarla tanışıyoruz. Çok mutlu olduk"

(Meriç Ürer/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Her 100 çiftten 15'inde kısırlığa rastlanıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yaprak Üstün:

"İnfertilite yani çocuk sahibi olamama 100 çiftten 15'inde karşılaştığımız bir durumdur ve sebeplerine baktığımızda erkek faktör ve kadın faktör birbirine eşittir. Bir de 'açıklanamayan' dediğimiz bir grup vardır ki ne erkekte ne kadında yaptığımız tetkikler, değerlendirmeler sonrasında altta yatan bir sebep bulamıyoruz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin:

"Gebelik öncesinde olumsuz çevresel faktörlerden uzaklaşılması hem psikolojik hem de fizyolojik olarak anne ve baba adaylarını gebeliğe hazırlayacaktır"

(Berfin Kıraç/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Evde kullanılan kimyasallara bağlı zehirlenmeler, ölüme neden olabiliyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ahmet Özlü:

"Zararlı etkiler hafif cilt döküntüsü veya tahriş şeklinde ortaya çıkabileceği gibi ağır organ hasarına, işlev bozukluğuna hatta ölüme neden olabilir. Kimyasal solunum yoluyla alınmışsa nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir, göz ya da cilde temasla yakıcı ve yanıcı etkiler ortaya çıkabilir"

"Alınan tüm kimyasal ürünler etiketli ve ruhsatlı olmalı. Etiketli ürünler, kullanımdan önce mutlaka iyice okunmalı ve talimatlara uygun tüketilmeli. Bu ürünler, bir etkileşim olmaması için farklı kimyasallarla karıştırılmadan kullanılmalı"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kum Heykel Festivali "uzay macerasını" kumdan roketlerle sürdürüyor

Bu yıl 18'incisi düzenlenen festival kapsamında "Spacecraft & Rockets of the World" adıyla oluşturulan 2 bin metrekarelik alanda, aralarında 16 Temmuz 1969'da Kennedy Uzay üssünden aya gitmek üzere yola çıkan Satürn 5 roketi, uzaya ulaşan Alman yapımı ilk füze V-2 ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan Ariane 5'in de yer aldığı 11 roket ve kapsülün kum heykeli ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Kum Heykel Festivali'nin direktörü Cem Karaca:

"2022 yılında 100 bin ziyaretçi sergimizi gezdi. 2023 yılında turizmdeki olumlu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı umuyoruz"

(Bekir Bektaş/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gebze-Harem dolmuşunun "artist" şoförü tarihi dizilerde kılıç sallıyor

Üsküdar'da dolmuş şoförlüğü yapan Türker Yılmaz aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de ilerliyor

Arkadaşlarının "artist" diye hitap ettiği Yılmaz, kostümünü değiştiremeden direksiyon başına geçtiğinde, şoför koltuğunda Osmanlı dönemi kıyafetleri giyen birini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

(Mehmet Ali Derdiyok/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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